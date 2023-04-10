Представлен футуристичный дом на колесах в виде гигантской флешки

Спустя пять лет после презентации новозеландская компания W2 запустила массовое производство своего футуристичного дома на колесах Romotow T8. Об этом сообщает Carscoops.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, главной особенностью Romotow T8 является его дизайн - у кемпера есть внутренняя секция, которая может поворачиваться на 90 градусов, что придает дому сходство с некоторыми моделями флешек.

Когда дом на колесах находится в "развернутом" состоянии, то представляет собой пространство как для отдыха на природе, так и "закрытое" пространство в виде спальни и других помещений кемпера. Впрочем, некоторые пользователи сети отнеслись к дизайну скептически, так как его "разворачивание" потребует много места, что не всегда возможно, например, на стоянках для подобных домов.

Romotow T8 работает от литиевой батареи емкостью 200 А•ч, которая заряжается от солнечных панелей на крыше. Производитель предлагает на выбор разные вариации дом, например, его можно предзаказать с уличными проектором и выбрать размер кровати внутри. Стоимость базовой версии Romotow T8 составила $268 тыс. (около 23 млн руб.).