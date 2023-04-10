Новый Peugeot 408 провалил «лосиный» тест

Хорошая управляемость - точно не то, чем может похвастаться новый кросс-лифтбек Peugeot 408, вышедший на европейский рынок прошлым летом. В этом убедилось испанское издание km77, испытав новинку традиционным "лосиным" тестом.

Испытание с говорящим названием "Лосиный тест" знают, пожалуй, все. Оно представляет собой заезды с резкими перестроениями, имитирующими маневры уклонения от внезапно выскочивших на дорогу животных.

Появилось первое изображение нового электрического кроссовера Peugeot e-5008

В рамках теста автомобиль должен пройти зачетную дистанцию на скорости 77 км/ч. Да так, чтобы эффективно перестраиваться в соседнюю полосу, возвращаться в свою и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках заранее отведенного коридора.

Для нового Peugeot 408 этот тест оказался провальным. В первом заезде на скорости 73 км/ч его заднюю ось занесло, и водитель не смог удержать ее между конусами. Выполнить задачу, не сбив конусы, удалось лишь на скорости 72 км/ч, то есть по управляемости кросс-лифтбек уступил главному конкуренту в лице Renault Arkana, который объехал воображаемого лося на 5 км/ч быстрее, пишет портал 110km.ru.

Напомним, кросс-лифтбек Peugeot 408 стал финалистом конкурса "Европейский автомобиль года - 2023" (Car of the Year 2023). По итогам голосования он набрал 149 баллов и занял шестое место.

avtonovostidnya.ru