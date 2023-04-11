В ОАЭ продали самый дорогой автомобильный номер

Неизвестный покупатель заплатил за автомобильный номерной знак 15 миллионов долларов. На торгах, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, выставляли на продажу табличку, состоящую из буквы "P" и цифры "7". В ходе аукциона за один из самых редких автомобильных номеров заплатили 55 миллионов дихрам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в торгах принимал участие российский бизнесмен Павел Дуров, однако его ставку перебили и выкупить номер он не смог. Все вырученные средства организаторы торгов направят на благотворительность.

55 миллионов дихрам (около 15 миллионов долларов) стали рекордной суммой, которую когда-либо платили за автомобильный номерной знак. В прошедших торгах принимал участие основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров. При этом неизвестно, на какой сумме остановился россиянин.

Предыдущий рекорд принадлежал арабскому бизнесмену Саиду Абдуле Гаффар Хоури, который в 2008 году заплатил за регистрационный знак с цифрой "1" 52,2 миллиона дихрам.

В апреле прошлого года в ходе торгов за номерной знак "АА8" заплатили 35 миллионов дирхамов (около 9,5 миллионов долларов). На том же аукционе участникам предлагали купить "красивые" номера для сотовых телефонов.