Представлена самая дешевая модификация Tesla Model Y

Tesla выпустила новую более дешевую версию своего электрического кроссовера Tesla Model Y для рынка США. Ради снижения цены пришлось пожертвовать емкостью батареи и, соответственно, запасом хода, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

К выпущенным ранее комплектациям Tesla Model Y Long Range и Model Y Performance присоединилась новая модификация, именуемая просто Model Y. Дешевая версия кроссовера по-прежнему имеет двухмоторную конфигурацию и полный привод. Ее запас хода составляет 279 миль (449 км) против 330 миль (531 км) у версии Long Range и 303 миль (488 км) у комплектации Performance.

Как утверждает производитель, самая дешевая версия Tesla Model Y способна разогнаться от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) за 5 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 135 миль в час (217 км/ч).

Стоимость новой Tesla Model Y в кузове белого цвета и с салоном из черной искусственной кожи составляет 49 990 долларов. Клиенты из США могут заказать самую дешевую модель электрического кроссовера на официальном сайте производителя. Поставки стартуют в апреле или мае 2023 года.