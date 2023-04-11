Преступники научились по-новому угонять автомобили

Преступники начали по-новому угонять автомобили. В ход идет так называемая CAN-шина, подключение к которой дает возможность, например, перевести машину в сервисный режим, завести ее и даже прописать другой ключ, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Первым о новом способе угона автомобилей рассказал в своем блоге технический директор компании Canis Automotive Labs Кен Тинделл. Поводом для этого, по его словам, стал случай, когда на машине его друга появились странные повреждения переднего крыла и корпуса фары, а спустя несколько дней ее угнали.

Дальнейшее расследование показало, что угнать автомобиль удалось с помощью так называемой CAN-инъекции, то есть подключения к CAN-шине. Последняя представляет собой витой провод, расходящийся по всей машине: к примеру, из салона подключиться к ней можно через специальный OBD-разъем.

"Был период, когда автомобили Toyota Land Cruiser 200 угоняли по одной и той же схеме. У этих машин провод CAN-шины проходил в задней части кузова, в довольно доступном месте. Преступники там очень быстро высверливали отверстие и подключали свой блок управления, заменяя штатный ключ - иммобилайзер авто", - рассказал один из собеседников издания.

Сегодня злоумышленники нередко используют фары, которые тоже "связаны" с CAN-шиной. Подключаясь к ним с помощью специальных устройств, они имитируют им работу фар и при этом перехватывают все необходимые данные, впоследствии позволяющие удаленно управлять разными системами автомобиля, в том числе двигателем и тормозами.

Практика показывает, что для угона автомобилей с помощью CAN-шин угонщики используют небольшие электронные устройства - так называемые донглы, или читатели CAN-шин, которые подключают к проводке фары. Зачастую они маскируются под обычные Bluetooth-колонки, брелоки от сигнализаций и мобильные телефоны, поэтому орудующими ими преступники обычно не вызывают подозрений даже в случае неудачной попытки угона того или иного авто.