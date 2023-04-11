ТОП-9 машин, требующих минимальных затрат на ремонт

Затраты на техобслуживание обычно являются одной из основных статей расходов, связанных с содержанием автомобиля в целом. Журналисты американского издания Hot Cars назвали девять марок, чьи машины требуют минимальных затрат на ремонт и техническое обслуживание, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Первые две строчки с конца заняли корейские Hyundai и Kia. Согласно исследованию, владельцы автомобилей Hyundai в США за 10 лет тратят на техобслуживание в среднем 8714 долларов. В случае с Kia эта сумма меньше - за те же 10 лет она составляет 8442 доллара.

Третьим в списке оказался немецкий Volkswagen. Владельцы этих машин в Соединенных Штатах за 10 лет тратят на их ремонт и обслуживание в среднем 8166 долларов. Наименьших трат, по подсчетам аналитиков, требуют хорошо знакомые нам модели Golf, Jetta и Passat.

Четвертое место заняли автомобили Mini (8155 долларов), а еще меньше тратят на "обслугу" владельцы Nissan и Mazda - 8088 долларов и 8035 долларов соответственно.

Наконец, наименьших затрат на ремонт и ТО требуют автомобили Honda (7827 долларов), Mitsubishi (7787 долларов) и Toyota (5996 долларов).