В Азербайджане будут производить итальянские автомобили

В "Экономической зоне Аразской долины" будут производиться автомобили итальянской марки IVECO.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

"В связи с этим компания подала заявку на получение статуса резидента", - сказал он.

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