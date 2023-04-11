28 марта автолюбители Аджарского региона Грузии встретили обновленную модель Toyota Corolla и абсолютно нового представителя семейства Toyota - автомобиль Corolla Cross. Здесь была дана подробная информация о представленных под слоганом "Corolla для всех" моделях 2023 года с улучшенными рабочими характеристиками, стилем, технологией и повышенным комфортом при вождении. В презентации приняли участие авто- и лайфстайл-блогеры из азербайджанской делегации. В ходе мероприятия участникам была предоставлена ​​подробная информация об обновлениях экстерьера и интерьера автомобилей Corolla 12-го поколения. Затем рассказали о новом представителе семейства, относящемся к классу C-SUV - модели Corolla Cross. По завершении презентации приглашенные гости приняли участие в тест-драйве двух новых автомобилей. Чтобы почувствовать отличия обновленной Toyota Corolla, в пробеге приняла участие и старая модель.

Обновленная Corolla обладает улучшенными рабочими характеристиками, стилем, технологией и повышенным комфортом при вождении!

Одним из приоритетов моделей Corolla является адаптация к требованиям времени. Эта модель с легкостью шагает в ногу с изменениями уже более полувека, учитывая потребности и предпочтения водителей. Сменившая с 1966 года 12 поколений, Corolla достигла рекорда продаж в более чем 50 миллионов экземпляров.

Новые элементы экстерьера, предлагаемые варианты цвета, дизайн и индивидуализированные внутренний декор, обивка и отделка повышают удовольствие от вождения обновленной модели Corolla. В этом автомобиле применена новая гибридная технология электромобилей Toyota пятого поколения, которая повышает мощность, комфорт при вождении и эксплуатационные качества. Водителям предложен улучшенный цифровой пользовательский интерфейс с 12,3-дюймовым комбиметром, настраиваемым в четырех различных темах оформления, и новым полноразмерным 10,5-дюймовым мультимедийным экраном.

Суммарная мощность 1,8-литрового гибридного двигателя составляет 140 лошадиных сил. Это сокращает время разгона до 100 км/ч до 9,2 секунды, то есть на 1,7 секунды. Несмотря на такое увеличение мощности, выбросы CO2 предполагают остаться неизменными на уровне 102 г/км.

Встречайте абсолютно новый практичный семейный автомобиль Toyota Cross!

Семейство Corolla пополнилось автомобилем Toyota Cross, который станет выгодным приобретением для больших семей благодаря своему внешнему виду и вместительности. Он также оснащен впервые примененной Toyota гибридной системой электромобилей пятого поколения с автоматической зарядкой, предлагающей пользователю больше мощности и крутящего момента на высоких оборотах при низком уровне расхода топлива. Новая электронная платформа автомобиля включает в себя 12,3-дюймовый полностью цифровой комбиметр, мультимедийный экран Toyota Smart Connect и 10,5-дюймовый высококачественный сенсорный экран с пакетом информационно-развлекательных программ и голосовым управлением. Система ассистентов по безопасности и вождению последнего поколения T-Mate с новыми и улучшенными функциями в этой новой модели обеспечивает надежную защиту.

Модель Corolla Cross обладает 2-литровым гибридным двигателем. Мощность 2-литрового гибридного двигателя достигла 197 л.с./145 кВт. Благодаря этому автомобиль способен удерживать выбросы CO2 в диапазоне от 113 до 120 г/км и разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,6 секунды.

В Азербайджане модель Corolla всегда ценилась и пользовалась спросом водителей и достигла высоких показателей продаж. Автомобили можно приобрести только у официальных дилеров.