Китайская компания JAC анонсировала новый минивэн из линейки Refine, сообщает carnewschina.com. Дебют модели запланирован на Шанхайском автосалоне, который откроется 18 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особенностями модели являются камеры заднего вида вместо традиционных зеркал и скрытые дверные ручки, а также панорамная крыша и двухцветная отделка салона. Длина минивэна составляет 5,2 метра.

Моторная гамма пока не объявлена, однако, учитывая дизайн передней части с закрытой решеткой радиатора, предполагается, что новинка получит гибридную силовую установку. Сейчас в семейство минивэнов JAC Refine входят модели M3, M4 и L5, на российском рынке они официально не представлены.