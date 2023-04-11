Tesla засудят

Владелец электромобиля Tesla подал на корпорацию Илона Маска в суд по причине раскрытия частных видео автолюбителей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель Сан-Франциско Генри Йе заявил, что сотрудники Tesla в период с 2019 по 2022 годы делились между собой видеозаписями, снятыми с установленных на автомобилях бренда камер. По словам представляющих Йе юристов, работники корпорации использовали ролики ради "безвкусных и незаконных развлечений", а также "унижали людей, которые попали на видео". В заявлении автолюбитель сослался на материал Reuters, в котором анонимные сотрудники корпорации заявили, что Tesla годами записывала и хранила видеозаписи своих клиентов.

"Как и любой другой, господин Йе был возмущен тем, что камеры Tesla могут быть использованы для нарушения частной жизни его семьи, которую скрупулезно защищает Конституция", - отметил в разговоре с агентством адвокат истца Джек Фицджеральд. По словам юриста, к иску могут присоединиться любые желающие автолюбители, которые владели или арендовали электрор Tesla за последние четыре года - и, таким образом, могли подвергаться слежке.

По словам Фицджеральда, в суде от Tesla будут требовать прекратить нарушать частную жизнь своих клиентов и выплатить штраф. Журналисты Reuters обратились за комментарием к Tesla, но не получили оперативного ответа.