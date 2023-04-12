В Китае представили серийную версию рамного внедорожника Tank 400

В Китае показали серийную версию среднеразмерного внедорожника Tank 400, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Автомобиль в скором времени выйдет на местный рынок.

Внешне Tank 400 напоминает уменьшенную версию флагманского Tank 700, фотографии которого выкладывало Министерство промышленности Китая. От него Tank 400 отличается меньшими размерами, иной светотехникой, бамперами и решеткой радиатора. Габариты: 4985 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Колесная база - 2850 мм. Машина оснащена 18-дюймовыми колесными дисками.

Автомобиль получит форсированный 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с. Примерно такой же силовой агрегат устанавливается на младший Tank 300, однако там он выдает 227 л.с. Другие технические характеристики для Tank 400 не приводятся.

На данный момент модельный ряд Tank в России и Китае состоит из двух внедорожников: Tank 300 и Tank 500. В скором времени на китайский рынок также выйдут Tank 400 и Tank 700.