Hyundai планирует инвестировать $18 млрд в производство электрокаров

Hyundai инвестирует около $18 млрд в производство электромобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, компания строит новый завод и расширяет существующие линии. Автогигант планирует выпускать 3,6 млн электрокаров в год. Hyundai хочет войти в тройку мировых лидеров отрасли. В 2030 году компания будет производить 31 модель электромобилей.