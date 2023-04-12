Так выглядит преемник седана Volkswagen Passat

Электрический преемник знаменитого седана Volkswagen Passat, который получил название Volkswagen ID. 7, по сути уже представлен в Китае, о чем сообщает Сarnewschina. Об автомобиле известно почти всё, при этом у нас есть качественные фотографии и характеристики, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В Китае каждый автомобиль должен быть одобрен местным регулирующим органом перед тем, как поступить на рынок. Китайский регулирующий орган находится в ведении Министерства промышленности и информатизации КНР, которое каждый месяц публикуют список автомобилей, прошедших сертификацию. Автопроизводителям это не очень нравится, так как в этих списках публикуют качественные фотографии и характеристики автомобилей, которые производители планируют официально представлять позже.

Volkswagen ID. 7 будет иметь один двигатель мощностью 204 л.с., запас хода до 700 км, тройную батарею NMC емкостью 77 кВт•ч и будет собираться на заводе совместного предприятия FAW-Volkwagen в провинции Гуандун.

Volkswagen ID. 7 построен на платформе MEB, предназначенной для электромобилей. На задней части автомобиля расположена надпись Vizzon. Сообщается, что полное название нового электрического седана Volkswagen будет ID. 7 Vizzion.

Размеры ID.7 составляют 4956 х 1862 х 1537 мм при колесной базе 2965 мм. В автомобиле есть проекционный дисплей с дополненной реальностью, который выводить некоторую информацию с приборной панели на лобовое стекло. Снаряженная масса составляет 2122 кг, предлагается два варианта колес - 235/55 R18 и 235/50 R19. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет скромные 155 км/ч.