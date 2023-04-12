FAW раскрыла подробности о новейшем кроссовере Besturn T90

Компания FAW презентует публике новейший кроссовер Besturn T90 на Шанхайском автосалоне, который распахнет двери для посетителей 18 апреля. Однако как эта модель будет выглядеть, мы уже знаем, ведь китайцы решили не сохранять интригу до самого последнего момента и опубликовали в преддверии премьеры несколько официальных изображений, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Уже известно, что FAW Besturn T90 построен на модульной платформе A2 архитектуры Infinity Formula FMA. Это довольно крупная машина: ее габариты - 4718/1880/1710 мм при колесной базе в 2772 мм. Что же касается дизайна, то Besturn T90 - первая модель, оформленная в соответствии с новой концепцией FAW Pentium, которая, как говорят китайцы, олицетворяет "силу, чистоту и утонченность".

В моторную гамму Besturn T90 войдут два турбированных четырехцилиндровых двигателя объемом 1,5 и 2,0 литра: первый выдает 169 л. с., а второй - 252. Оба будут работать в паре с восьмиступенчатым "автоматом" Aisin. Какие колеса станут ведущими, не сообщается, но можно смело предположить, что в продажу поступит несколько версий: и с передним, и с подключаемым полным приводом.