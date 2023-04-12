Обновленный седан Kaiyi E5

Китайский бренд Kaiyi ("дочка" Chery) готовится обновить свой седан Xuandu на родине, известный как Kaiyi E5. Фотографии обновленной модели появились в базе Министерства промышленности КНР, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Судя по снимкам, обновленный Kaiyi E5 будет отличаться от нынешнего новым передним бампером, более массивной решеткой радиатора и слегка измененной оптикой. Габариты останутся прежними - 4666 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1483 мм в высоту при колесной базе 2700 мм.

Двигатель тоже не изменится. Место под капотом сохранит 1,5-литровый 156-сильный бензиновый турбомотор, работающий в паре в паре с механической коробкой передач или вариатором.