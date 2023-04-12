Новый электрический седан Volkswagen ID.7 рассекретили до премьеры

18 апреля компания Volkswagen представит на автосалоне в Шанхае свой новый электрокар Volkswagen ID.7, который называют электрической версией знаменитого седана Passat. В преддверии премьеры Министерство информации и технологий Китая (MIIT) рассекретило все его основные характеристики, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

MIIT опубликовал изображения и спецификации Volkswagen ID.7. Автомобиль будут собирать на заводе совместного предприятия FAW-Volkwagen в провинции Гуандун.

Volkswagen ID.7 будет построен на электрической платформе MEB и получит один электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.) и тройную батарею NMC емкостью 77 кВт*ч, которая обеспечит запас хода до 700 км. Максимальная скорость будет ограничена на отметке 155 км/ч.

Длина нового электрического седана Volkswagen составит 4956 мм, ширина - 1862 мм, а высота - 1537 мм при колесной базе 2965 мм. Снаряженная масса автомобиля составит 2122 кг. Автомобиль будет предлагаться с 18- и 19-дюймовыми дисками.

Начало поставок Volkswagen ID.7 запланировано на вторую половину 2023 года. Цены пока неизвестны.