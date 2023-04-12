Кроссовер Lada X-Cross 5

Российский автомобильный гигант АвтоВАЗ проводит сегодня в Сочи дилерская конференцию. На мероприятии журналист Максим Кадаков сумел сделать первые снимки нового кроссовера Lada, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как сообщил Кадаков, кроссовер называется Lada X-Cross 5 и будет производиться в Санкт-Петербурге на заводе, ранее принадлежавшем Nissan.

В основе Lada X-Cross 5 лежит FAW Bestune T77, автомобиль сохранил основные особенности дизайна, включая узнаваемую решётку радиатора. Кроссовер получил передний привод, турбомотор 1.5 (вероятно с пониженной мощностью от "родных" 160 л.с.), 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-ступенчатую автоматику.

Кадаков также отметил, что выпуск начнётся через пару месяцев. Цена пока не объявлена. FAW Bestune T77 без шильдика Lada стоит от 2 070 000 рублей.