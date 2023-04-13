Китайцы показали электрического преемника Volkswagen Passat

В Китае раскрыли внешность электрического седана Volkswagen, который сменит Passat. Изображения и характеристики Volkswagen ID.7 появились на сайте Министерства промышленности и информатизации Китая (MIIT), которое одобряет каждую модель перед выходом на рынок. Таким образом, "электрический Passat" оказался рассекречен незадолго до премьеры - она состоится 18 апреля 2023 года в рамках шанхайского автосалона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, во внешности Volkswagen ID.7 можно заметить черны представленного в прошлом году концептуального ID. Aero, который, в свою очередь, унаследовал элементы оформления ID. Vizzion 2018 года. С концепта в серию перекочевало необычное, хоть и пересмотренное оформление фонарей, черная крыша, подчеркнутая хромированными полосами, и спрятанные заподлицо ручки дверей. В рассекреченном еще в начале года салоне - большой отдельно стоящий экран мультимедийной системы и крошечная приборная панель, показывающая только самое необходимое для водителя.

На фотографиях ID.7 можно заметить плашку с наименованием Vizzion. Будет ли такая приставка эксклюзивной для китайского рынка или же выйдет за его пределы, пока неясно.

По габаритам ID.7 превосходит седан Passat: в длину он достигает 4956 миллиметров, в ширину - 1862 миллиметра, а в высоту - 1537 миллиметров. Расстояние между осями составляет 2965 миллиметров, что более чем на 10 сантиметров больше, чем у Toyota Camry. Снаряженная масса составляет 2122 килограмма, колесные диски на выбор 18- либо 19-дюймовые.

Раскрыты и технические характеристики. Построенный на уже знакомой электрической платформе MEB электрокар в "базе" предложат с единственным мотором на 204 лошадиные силы и 77-киловаттным аккумулятором, который должен обеспечить до 700 километров хода - правда, это данные по китайскому стандарту. Привод задний.