Китайцы приспособили ChatGPT для управления автомобилями

Способность массовых транспортных средств к автономному вождению будет серьезно усилена благодаря новейшей китайской разработке под названием DriveGPT. По данным портала Автовзгляд, ее создатели действовали с оглядкой на мировой хит в области искусственного интеллекта - ChatGPT, передает Day.Az.

Китайский стартап Haomo.ai представил публике свой DriveGPT - первый в своем роде проект в области автономного вождения. Компания создала технологию RLHF (Reinforced Learning with Human Feedback), подразумевающую обучение генеративной нейронной сети при помощи обратной связи от человека в процессе вождения транспортного средства.

Программа училась на ситуациях, в которых водителю автомобиля, оснащенного опциями автономного вождения, приходилось брать управление на себя. Это происходило в процессе езды по дорогам общего пользования. Для тренировки искусственного интеллекта потребовалось более 40 млн. километров пробега. DriveGPT впервые установят на гибридный китайский кроссовер Wey Mocca DHT-PHEV, который скоро будет запущен в массовое производство.

Компания Haomo.ai известна тем, что была создана в 2019 году при участии Great Wall Motors. Ее разработки в области автономного вождения уже нашли применение примерно на 20 моделях концерна.