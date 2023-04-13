Nissan начал продажи нового электрического компактвэна Townstar EV Passenger

Дилеры Nissan в Европе открыли прием предзаказов на новый электрический компактвэн Townstar Passenger. Пятиместный автомобиль, как утверждает производитель, создан специально для семейных путешествий и предлагает высокий уровень комфорта и вместительности, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Новый Nissan Townstar EV Passenger, построенный на глобальной платформе CMF-C, приводится в движение 122-сильным электродвигателем и питается от аккумулятора емкостью 45 кВт*ч, который обеспечивает ему запас хода до 285 км. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку постоянным током, которая занимает всего 37 минут.

Отдельного внимания заслуживают салон и багажник Nissan Townstar EV Passenger. Компактвэн рассчитан на 5 человек, включая водителя, имеет три отдельных крепления для детских сидений Isofix и вместительный багажник, объем которого в обычном состоянии составляет 850 литров, а со сложенными задними сиденьями достигает 2500 литров.

Кроме того, у электрического Townstar EV Passenger уже с завода предусмотрены рейлинги на крыше и много мест для хранения мелочевки в багажнике, общий объем которых достигает 49 литров.