Новый кроссовер Hyundai, который заменит ix35

Новый концептуальный кроссовер Hyundai Mufasa, представленный в Китае в конце марта, скоро станет серийным. В Сети появились первые официальные изображения его "товарной" версии, производством которой займется китайское СП Beijing Hyundai, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Паркетник, которому во многих СМИ прочат звание преемника ix35, уступает ему по длине (4475 мм) и высоте (1665 мм), но имеет точно такую же ширину (1850 мм) и чуть большую колесную базу (2680 мм).

На фоне других Mufasa выделяется, прежде всего, внешностью. К примеру, его "передок" выполнен в новой корпоративной стилистике бренда - с Х-образными элементами, вертикальными блоками фар и крупной "веретенообразной" решеткой радиатора. На задней части кузова красуются оригинальные С-образные фонари, соединенные между собой двумя светодиодными "планками"

Интерьер новинки в Hyundai пока не показали, но благодаря фотошпионам уже известно, что в нем разместятся сразу три экрана. Один из них отведен под цифровую приборную панель, второй - под мультимедийную систему, а третий - под сенсорный блок климат-контроля. Также товарная модель получит четырехспицевый мультифункциональный руль и уже привычные кнопки управления трансмиссией на центральном тоннеле.

О силовых агрегатах Mufasa в китайском офисе Hyundai тоже решили умолчать. Судя по документам из местного сертификационного органа, кроссовер получит безальтернативный 2,0-литровый "атмосферник" мощностью 160 л.с., который, возможно, дополнят 48-вольтовым стартер-генератором. О коробке передач данных нет, а привод, скорее всего, будет только передним.

Публичная премьера серийного Hyundai Mufasa состоится на международном автосалоне в Шанхае, который откроется уже на следующей неделе. Появится ли новинка за пределами Китая, пока неизвестно, но параллельный импорт в любом случае никто не отменял.