"Дочка" Geely представила новый дешевый электрокроссовер

Принадлежащий китайскому автогиганту Geely электромобильный бренд Zeek представил компактный электрический кроссовер под названием Zeekr X. Продавать новинку будут не только на домашнем рынке КНР, но и в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Zeekr X позиционируется как кроссовер, но из-за компактных размеров и небольшого дорожного просвета его можно отнести к хэтчбекам. Длина кузова составляет 4450 мм, ширина - 1836 мм, а высота - 1572 мм при колесной базе 2750 мм. Автомобиль построен на той же платформе SEA, что и электрический кроссовер Smart #1, разработанный совместным предприятием Geely и Mercedes-Benz.

Zeekr X выйдет на рынок с двумя видами двигателей. В "базе" он оснащен одним 272-сильным электромотором на задней оси, позволяющим разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды. Топ-версия будет иметь два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 428 л.с., разгон до "сотни" с которыми будет занимать всего 3,7 секунды. Кроссоверу положен тройной аккумулятор емкостью 66 кВт*ч, который обеспечит запас хода до 560 км по циклу CLTC для заднеприводной версии и до 512 км для полноприводной.

Продавать Zeekr X будут в трех комплектациях. Базовая ME с пятиместным салоном и одним 272-сильным мотором обойдется минимум в 189 800 юаней. Далее следует версия You с пятиместным салоном, полным приводом и 428-сильной силовой установкой - ее оценят в 209 800 юаней. За те же деньги можно купить третью комплектацию с задним приводом и четырехместным салоном, а полный привод для нее будет доступен в качестве опции за 20 000 юаней.

В Китае продажи Zeekr X стартуют в июне, и до конца года компания планирует продать на домашнем рынке около 40 тыс. таких автомобилей. Также руководство Zeekr пообещало вывести Zeekr X вместе с электрическим седаном Zeekr 001 на европейский рынок, но когда это произойдет, пока неизвестно.