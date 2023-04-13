"Дочка" Geely представила новый дешевый электрокроссовер
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Принадлежащий китайскому автогиганту Geely электромобильный бренд Zeek представил компактный электрический кроссовер под названием Zeekr X. Продавать новинку будут не только на домашнем рынке КНР, но и в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Zeekr X позиционируется как кроссовер, но из-за компактных размеров и небольшого дорожного просвета его можно отнести к хэтчбекам. Длина кузова составляет 4450 мм, ширина - 1836 мм, а высота - 1572 мм при колесной базе 2750 мм. Автомобиль построен на той же платформе SEA, что и электрический кроссовер Smart #1, разработанный совместным предприятием Geely и Mercedes-Benz.

Zeekr X

Zeekr X выйдет на рынок с двумя видами двигателей. В "базе" он оснащен одним 272-сильным электромотором  на задней оси, позволяющим разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды. Топ-версия будет иметь два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 428 л.с., разгон до "сотни" с которыми будет занимать всего 3,7 секунды. Кроссоверу положен тройной аккумулятор емкостью 66 кВт*ч, который обеспечит запас хода до 560 км по циклу CLTC для заднеприводной версии и до 512 км для полноприводной.

Zeekr X

Zeekr X

Продавать Zeekr X будут в трех комплектациях. Базовая ME с пятиместным салоном и одним 272-сильным мотором обойдется минимум в 189 800 юаней. Далее следует версия You с пятиместным салоном, полным приводом и 428-сильной силовой установкой - ее оценят в 209 800 юаней. За те же деньги можно купить третью комплектацию с задним приводом и четырехместным салоном, а полный привод для нее будет доступен в качестве опции за 20 000 юаней.

В Китае продажи Zeekr X стартуют в июне, и до конца года компания планирует продать на домашнем рынке около 40 тыс. таких автомобилей. Также руководство Zeekr пообещало вывести Zeekr X вместе с электрическим седаном Zeekr 001 на европейский рынок, но когда это произойдет, пока неизвестно.