Great Wall представит гибридный минивэн
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Китайская компания Great Wall анонсировала первый семиместный минивэн под премиальным суббрендом Wey, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. Новинка получит название Wey Alpine.

Новинка получила внешность в стилистике Toyota Alphard. С японским минивэном Wey Alpine роднит огромная решетка радиатора и стремительные линии кузова. Сзади же автомобиль имеет большие фонари, которые соединяются в единое целое благодаря светодиодной полосе. Габариты: 5045 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1900 мм в высоту. Колесная база - 3085 мм.

Салон Wey Apline выполнен в минималистичном ключе. У него практически отсутствуют физические кнопки, а управление всем функционалом вынесено на экран мультимедийной системы, объединенной с виртуальной приборной панелью в единый блок.

Силовая установка минивэна будет гибридной. В ее основе находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., вместе с которым работают несколько электродвигателей. Максимальная скорость - 170 км/ч. Снаряженная масса - 2730 кг.

Great Wall Motors, скорее всего, представит Wey Alpine на грядущем автосалоне в Шанхае. Он откроется 18 апреля и продлится до 27 апреля 2023 года.