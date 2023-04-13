Great Wall представит гибридный минивэн

Китайская компания Great Wall анонсировала первый семиместный минивэн под премиальным суббрендом Wey, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. Новинка получит название Wey Alpine.



Новинка получила внешность в стилистике Toyota Alphard. С японским минивэном Wey Alpine роднит огромная решетка радиатора и стремительные линии кузова. Сзади же автомобиль имеет большие фонари, которые соединяются в единое целое благодаря светодиодной полосе. Габариты: 5045 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1900 мм в высоту. Колесная база - 3085 мм.

Салон Wey Apline выполнен в минималистичном ключе. У него практически отсутствуют физические кнопки, а управление всем функционалом вынесено на экран мультимедийной системы, объединенной с виртуальной приборной панелью в единый блок.

Силовая установка минивэна будет гибридной. В ее основе находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., вместе с которым работают несколько электродвигателей. Максимальная скорость - 170 км/ч. Снаряженная масса - 2730 кг.

Great Wall Motors, скорее всего, представит Wey Alpine на грядущем автосалоне в Шанхае. Он откроется 18 апреля и продлится до 27 апреля 2023 года.