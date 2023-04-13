Обновленную Tesla Model 3 заметили в Китае

В Китае сфотографировали обновленную версию электрокара Tesla Model 3, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Судя по всему, автомобиль могут презентовать на Шанхайском автосалоне.

На фотографии запечатлена только передняя часть автомобиля. От дорестайлинговой версии машина отличается новыми фарами, сделанными в стилистике концептуального Tesla Roadster второго поколения, иным бампером и другими зеркалами заднего вида на тонких стойках.

Согласно неофициальной информации, кузов обновленной Tesla Model 3 будет изготавливаться по новой технологии, которая позволит уменьшить общее количество компонентов и удешевить производство. По этой же причине в салоне уменьшится количество кнопок.

Кроме того, автопроизводитель существенно улучшит систему автономного вождения. Новая Tesla Model 3 получит дополнительные камеры. Таким образом, электрокар будет иметь больший круговой обзор.

О технической части обновленной Tesla Model 3 пока никакой информации нет. Скорее всего, электрокар по аналогии с дорестайлинговой версией будет иметь как заднеприводную, так и полноприводную версии.