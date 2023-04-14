Самые ненадежные седаны и универсалы на вторичке

Издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составили рейтинг самых ненадежных седанов и универсалов представительского класса. Для этого они опросили 25 тыс. владельцев машин в Великобритании и попросили их перечислить неисправности, с которыми автомобилисты столкнулись за последние два года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



В результате самым ненадежным седаном был признан Jaguar XE. О проблемах с самой доступной моделью британского бренда заявили сразу 48% участников опроса. Чаще всего неисправности возникали с тормозами (17%). Также нарекания у автомобилистов вызвала надежность двигателя (13%). Среди других проблем - сбои в электронике и дефекты выхлопной системы.



Что касается универсалов, то тут первое место в антирейтинге занял японский Mazda6 с дизельным агрегатом. В ходе опроса выяснилось, что 42% владельцев этой модели за недавнее время были вынуждены обратиться в сервисные центры. Чаще всего владельцы этих машин сталкивались с неработающей электроникой, проблемами с подвеской и аккумулятором, а также неисправностями информационно-развлекательной системы.