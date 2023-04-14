Buick представил новый электрический кроссовер Electra E5

Принадлежащий General Motors бренд Buick представил в Китае свой долгожданный автомобиль Electra E5, который положил начало новой электрической эры для американской марки. Новинка стала первой моделью из нового поколения электрокаров Buick, построенных на платформе Ultium.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня, Buick Electra E5 представляет собой пятиместный электрический кроссовер, который выйдет на рынок в пяти комплектациях, включая стандартную версию и вариант с увеличенным запасом хода. В зависимости от последних его стоимость будет варьироваться от 208 900 до 278 900 юаней.

В "базе" Electra E5 имеет передний привод и оснащается1 установленным на переднюю ось электродвигателем мощностью 245 л.с. (330 Нм). Версия с увеличенным запасом хода оснащается менее мощным 204-сильным электромотором, а топовая полноприводная модификация Avenir комплектуется двумя асинхронными моторами (по одному на каждую ось), которые позволяют ему разогнаться от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды. Кроссовер имеет несколько режимов вождения в зависимости от предпочтений водителя и дорожного покрытия.

Что же до автономности, то Buick Electra E5 по умолчанию питается от литиевого аккумулятора емкостью 68 кВт*ч, который позволяет ему проехать до 545 км по циклу CLTC. Версии с увеличенным запасом хода положен аккумулятор на 79,7 кВт*ч, которого хватает на 620 км автономного пути. В обоих случаях кроссовер поддерживает быструю зарядку.

Дизайн Buick Electra E5 вдохновлен концептом Buick Electra-X и новой философией бренда Buick PURE Design, которая сочетает в себе роскошь, стиль и спортивность. В числе особенностей экстерьера этого кроссовера - двойные светодиодные дневные ходовые огни в форме летящего крыла, 20-дюймовые аэродинамические диски, скрытые дверные ручки, большая трапециевидная решетка радиатора с уникальным рисунком и новая эмблема Buick Tri-Shield.

В салоне водителя и пассажиров встретят роскошные сиденья с эксклюзивными снимками и вышивкой на подголовниках, 30-дюймовый изогнутый экран EYEMAX с разрешением 6K, динамики Bose и 121-цветная подсветка.

Помимо всего прочего, Buick Electra E5 имеет множество интеллектуальных систем помощи водителю. В их числе - усовершенствованная технология Super Cruise с адаптивным круиз-контролем, удержанием автомобиля в полосе и автоматическим ускорением и торможением на скорости до 80 км/ч.