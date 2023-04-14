Alfa Romeo представил Giulia и Stelvio в юбилейной версии Quadrifoglio 100th Anniversary

Итальянская марка Alfa Romeo решила отметить 100-летие культового Quadrifoglio выпуском новой юбилейной версии Quadrifoglio 100th Anniversary автомобилей Giulia и Stelvio. Тираж будет ограничен всего 100 экземплярами каждой модели, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Автомобили в новом исполнении отличаются от обычных моделей памятными значками, разработанными дизайнерами Centro Stile Alfa Romeo, уникальными дизайнерскими элементами и золотой отделкой.

Они получили карбоновые боковые зеркала и решетку радиатора и золотые тормозные суппорты. Салон украшают вставки из углеродного волокна и золотая строчка.

Выпуск юбилейных моделей Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio приучен к 100-летию со дня дебюта в гонках главного символа марки - автомобиля Quadrifoglio.