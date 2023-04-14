Alfa Romeo представил Giulia и Stelvio в юбилейной версии Quadrifoglio 100th Anniversary
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Итальянская марка Alfa Romeo решила отметить 100-летие культового Quadrifoglio выпуском новой юбилейной версии Quadrifoglio 100th Anniversary автомобилей Giulia и Stelvio. Тираж будет ограничен всего 100 экземплярами каждой модели, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100th Anniversary

Автомобили в новом исполнении отличаются от обычных моделей памятными значками, разработанными дизайнерами Centro Stile Alfa Romeo, уникальными дизайнерскими элементами и золотой отделкой.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversary

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversary

Салон Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversary

Они получили карбоновые боковые зеркала и решетку радиатора и золотые тормозные суппорты. Салон украшают вставки из углеродного волокна и золотая строчка.

Выпуск юбилейных моделей Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio приучен к 100-летию со дня дебюта в гонках главного символа марки - автомобиля Quadrifoglio.