Новейший кроссовер Chery Real Me показали вживую в двух вариантах

Уже после презентации Chery TJ-1 модель появилась в базе данных Министерства промышленности и информатизации Китая, при этом автомобиль выглядит иначе, кроме того, появились новые детали. Напомним, похожую историю мы наблюдали с Hyundai Mufasa, который сильно отличался от представленного ранее концепта, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Впервые на фотографиях модели показано новое название - Real Me, которое можно перевести как "настоящий я". Также оно созвучно с названием китайского бренда электроники Realme. В базе данных представлено два варианта дизайна, включая версию с классическим овальным логотипом Chery, и второй вариант, в котором название бренда написано большими буквами.

При этом автомобили также будут отличаться габаритами: городская версия с шильдиком компании имеет габариты 4500 х 1865 х 1680 мм при колёсной базе 2672 мм. А внедорожная - 4538 х 1898 х 1680 мм при аналогичной колёсной базе. В ходе презентации были заявлены другие габариты: 4515 х 1865 х 1680 мм при колёсной базе 2675 мм.

В базе данных Министерства промышленности и информатизации Китая говорится, что для кроссовера будут доступны 17-, 18- и 19-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша и декоративная двухцветная накладка между передним крылом и передней дверью. Автомобиль будет обладать углами въезда и съезда 20 и 24 градусов соответственно.

Он получит 1,6-литровый турбодвигатель SQRF4J16C с максимальной мощностью 197 л.с. Предположительно, он получит 7-диапазонную роботизированную трансмиссию DCT.

Переднеприводная версия будет весить 1484 кг, максимальная скорость составит 190 км/ч при среднем расходе бензина 6,98 л / 100 км. Полноприводная версия при массе 1620 кг сможет разгоняться до 201 км/ч при среднем расходе топлива до 7,48 л / 100 км.

Также будет доступна гибридная PHEV-установка с возможностью подзарядки от сети. Продажи начнутся летом.