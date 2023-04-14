BYD выпустит брутальный внедорожник

Китайская компания BYD начнет принимать предзаказы на брутальный внедорожник Yangwang U8 с 18 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com.

Yangwang U8 станет первенцем нового премиального суббренда BYD. Автомобиль с угловатым кузовом позиционируется в качестве электрического ответа немецкому Mercedes-Benz G-Class. Габариты: 5319 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1930 мм в высоту. Колесная база - 3050 мм.

В оснащение Yangwang U8 войдет несколько датчиков и лидаров, благодаря которым внедорожник получил развитую систему автономного вождения.

Внедорожник базируется на оригинальной рамной платформе. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, суммарная мощность которых достигает 1100 л.с. Разгон до первой сотни составит 3 с.

При этом шасси U8 - полноуправляемое, что позволит увеличить возможности на бездорожье. Так, автомобиль может разворачиваться на месте и двигаться по диагонали. А благодаря уникальной подвеске DiSuS машина способна задавать высоту подвески для каждого колеса по отдельности. Кроме того, DiSuS позволяет машине без проблем ехать даже при отсутствии одного колеса.