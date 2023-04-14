Exeed раскрыл название своего первого седана

Первый седан от китайской компании Exeed получит название Exlantix, говорится в поступившем в Autonews пресс-релизе. Как отмечают в компании, название новинки является производным от английского обозначения Атлантиды, передает Day.Az.



На представленных рендерах Exeed Exlantix имеет оригинальную маскировочную пленку с шестиугольными геометрическими узорами, которые являются производными от шестиугольной решетки углерода. Силуэт автомобиля получился достаточно спортивным. В компании уверяют, что задняя часть машины выполнена "в стиле Sportback".

Новый автомобиль будет сочетать в себе высокую мощность и экологичность. Именно по этой причине основным цветом седана станет зеленый.



Техническая часть автомобиля пока не раскрывается. Ранее стало известно, что Exeed запатентовал некий седан E03, который, судя по всему, и получил название Exlantix. Так, длина автомобиля составит 4,95 м., а ширина - 1,96 м. Колесная база - 2,9 м.

Известно, что Exeed E03 базируется на оригинальной платформе E0X и сможет разгоняться до первой сотни за 3 с, а благодаря батарее от китайской компании CATL запас хода на одной зарядке будет составлять примерно 700 км. Пополнить батарею с 10 до 80% можно всего за 10 минут. Также Exeed E03 получит автопилот.