Великобритания одобрила использование автопилота Ford на дорогах

Департамент транспорта Великобритании первым в Европе одобрил использование автопилота BlueCruise американского автопроизводителя Ford на некоторых шоссе Соединенного Королевства. Об этом сообщила в ночь на пятницу газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение компании Ford выбрать нас в качестве первой европейской страны, где будет запущена технология BlueCruise, поставит Великобританию на порог инноваций. Подобная система помощи водителю облегчит управление автомобилем и повысит уровень безопасности на дорогах", - заявил замминистра транспорта королевства Джесси Норман, комментируя положительный итог почти годового обсуждения в правительстве этого предложения американского производителя. Машины под управлением BlueCruise проехали в Великобритании уже более 100 тыс. миль (161 тыс. км) в испытательном режиме.

Автопилот будет работать не на всех дорогах Соединенного Королевства, а лишь в пределах так называемых синих зон, к которым относятся основные магистрали Англии, Шотландии и Уэльса общей протяженностью около 2 300 миль (3 701 км), уточняет газета The Daily Telegraph.

Как отмечает The Times, автопилот от Ford способен "отслеживать дорожные знаки, соблюдать скоростной режим, учитывать движение других транспортных средств на проезжей части", а также осуществлять автономное управление педалями газа и тормоза и рулевым колесом, корректируя положение автомобиля на дороге вплоть до полной остановки. Специальные инфракрасные камеры наблюдают за тем, чтобы водитель не переставал следить за дорогой и не использовал мобильный телефон во время движения. Если он отведет взгляд от проезжей части, машина сначала слегка затормозит, затем остановится и включит аварийный сигнал.

Газета уточняет, что этой системой будут оборудованы машины Ford модели Mustang Mach-E 2023 года выпуска, однако впоследствии компания планирует произвести удаленную установку автопилота на более ранние модификации данной линейки автомобилей. Услуга автопилота подключается по подписке, ее стоимость составит £17,99 ($22,5) в месяц.

В прошлом году применение этой технологии одобрили в США и Канаде. Общее число пользователей сейчас составляет около 193 тыс. За все время применения автопилота машины под его управлением проехали более 64 млн миль (103 млн км), по данным Ford, "ни разу не попав в дорожно-транспортное происшествие". При этом в случае аварии ответственность понесет водитель, "поскольку юридически автомобилем все еще управляет человек", уточнили в компании.