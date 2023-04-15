Porsche анонсировал обновленный Cayenne

Компания Porsche раскрыла дату премьеры обновленного кроссовера Cayenne. Она состоится в следующий вторник, 18 апреля, в рамках международного автосалона в Шанхае, сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня, место премьеры рестайлингового Cayenne выбрано неслучайно. Как отметили в Porsche, Китай - крупнейший рынок для бренда, поэтому новинка будет продаваться, в том числе, и на нем.

Секретов об обновленном Cayenne почти не осталось. Уже известно, что кроссовер улучшат буквально во всем. Кроме ходовых качеств, совершенствованию которых немцы уделили повышенное внимание, флагману Porsche достанутся новая мультимедийная система с тремя экранами, как у электрокара Taycan, матричные фары HD Matrix LED с 65 536 ячейками, "подогнанный" под них капот и более "агрессивный" передний бампер.

Более того, специально для рестайлингового Сayenne в Porsche разработали новое полуактивное шасси с двухкамерными пневмобаллонами, а также пересмотрели геометрию подвески и тормозную систему. Словом, сделано все для того, чтобы кроссовер стал более спортивным, динамичным и мог превосходно "цепляться" за асфальт даже на высокой скорости.