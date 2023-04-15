Jetour представил настоящий внедорожник

Незадолго до открытия Шанхайского автосалона марка Jetour, коей владеет компания Chery, провела очередную презентацию для местных профильных СМИ. В рамках мероприятия бренд еще раз уточнил основные вехи своего дальнейшего развития, но главное - журналистам показали новый концептуальный внедорожник T-3, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru..

У прототипа такой же брутальный облик, как у другой недавней премьеры Jetour - Traveller (или Traveler, с одной l). Но если последний внешне перекликается с Ford Bronco и Land Rover Defender, то шоу-кар больше навевает мысли о GMC Hummer. А еще, как пишут китайские медиа, у представленного сегодня Джетура рамная конструкция, тогда как Traveller, несмотря на весь свой "внедорожный" имидж, является обычным кроссовером - с несущим кузовом. Кстати, про предвестника Трэвеллера - T-X (затем его переименовали в T-1) - некоторые китайские СМИ тоже сообщали, что он рамный, а до конвейера добрался кросс. Впрочем, товарное воплощение T-3 все же должно оказаться вездеходом: по крайней мере, рамники в планах Jetour точно значатся (включая пикапы).

Концепт лишен центральной стойки, задние двери распахиваются против хода движения, но у серийной версии этого добра наверняка не будет. По предварительным данным, длина Jetour T-3 составляет примерно 5,3 метра (непонятно только - с запаской или без), ширина - около 2 метров, высота - 1,9 метра, колесная база - где-то 3 метра. Для сравнения, длина пятиместного Jetour Traveller равна примерно 4,78 метра (с учетом бокса на багажной двери).

T-3 имеет четырехместный салон, между двумя креслами второго ряда установлена "тумба". Другие особенности интерьера - отдельно стоящие экраны приборки и мультимедийной системы, руль с сенсорными кнопками и массивный тоннель.

По предварительным данным, прототипу досталась гибридная установка суммарной мощностью аж свыше 1300 л.с. (но это не точно), а вот встанет ли такая версия на конвейер - пока вопрос. При этом считается, что серийный внедорожник все же предложат в виде гибрида, "простые" бензиновые версии тоже, возможно, будут.

Точных сроков превращения T-3 в товарный автомобиль компания Jetour пока не назвала. Не исключено, что внедорожник по мотивам концепта дебютирует уже в 2024-м. Что же касается других новинок бренда, то в третьем квартале текущего года в Китае начнутся продажи Traveller, еще впереди премьеры улучшенных кроссоверов X70 и X90 (у них появятся гибридные исполнения), а также некоего компактного брутального SUV, известного пока под индексом X-2.