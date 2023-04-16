Серьёзная авария внедорожника Tank 500 позволила оценить его надёжность

Большой рамный внедорожник Tank 500 буквально на днях появился в России, а сегодня у нас появилась возможность оценить, насколько такое авто безопасно. В Китае Tank 500 попал в серьёзную аварию, и местный блогер оценил повреждения и последствия ДТП, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как можно видеть, внешне машина пострадала очень сильно. Это неудивительно, ведь на видео видно, как авто на достаточно высокой скорости выскочило с дороги и несколько раз перевернулось.

Однако силовая структура кузова осталась цела. Все двери, кроме передней пассажирской, без проблем открывались, а у двери багажника работал доводчик. Большинство элементов подкапотного пространства, включая сам двигатель, остались целыми и на своих местах.

Целым остался и салон, если не считать повреждения блока с камерой, который крепится к лобовому стеклу. Подушки безопасности, к слову, не выстрелили, так как, согласно заявлению эксперта Great Wall, сила удара была недостаточной для этого. Собственно, все пассажиры авто остались целыми и невредимыми.

Возможно, главной проблемой оказался погнутый лонжерон рамы, хотя заочно нельзя сказать, насколько это критично. Ну и одну из полуосей попросту вырвало, что можно считать наибольшим повреждением во всей конструкции.

Что интересно, машина попала в аварию в рамках рекламного пресс-тура.