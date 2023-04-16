Chery раскрыла внешность нового кроссовера на алюминиевой платформе

От концепции с двухъярусными фарами в Chery не отказались, но почти горизонтальные дневные ходовые огни в духе Lynk & Co уступили место более простым "ресничкам". В салоне революции не ожидается, ведь за три года схема со спаренными экранами и "парящим" центральным тоннелем не устарела.

Что касается техники, то пока сертифицирована единственная заднеприводная модификация с электродвигателем мощностью 211 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной тяговой батареей. Chery утверждает, что кузов тоже выполнен из крылатого металла, поэтому стал легче на 25 процентов и жёстче на кручение.

Китайские журналисты полагают, что Chery eQ7 будет стоить от 150 до 200 тысяч юаней (эквивалент 1,7-2,3 миллиона рублей), а на внутренний рынок кроссовер выйдет во втором полугодии. Логично предположить, что публичная премьера состоится на апрельском автосалоне в Шанхае, то есть до полноценной презентации остаётся около двух недель.