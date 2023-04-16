Porsche сделала VIP-версию гоночного 911

Компания Porsche показала специальную VIP-версию гоночного спорткара 911 GT3 Cup. В 2022 году монокубок Porsche Mobil 1 Supercup, в котором участники выступают на одинаковых 510-сильных купе Porsche 911 GT3 Cup (Type 992), отметил свое 30-летие. Серия проходит в рамках официальной гонки поддержки чемпионата мира Формула-1 и проводит свои гонки на тех же трассах и в те же дни, что и Гран-при. Чемпионат вырос из национального турнира Porsche Carrera Cup Deutschland, который провёл первый сезон в 1990 году. Более чем за 30 лет существования серии марка сделала свыше 5000 экземпляров гоночного Porsche 911 GT3 Cup разных поколений, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Актуальное поколение модели построено на базе Porsche 911 GT3 и особых технических изменений не подразумевает. Автомобиль сохранил 510-сильный атмосферный 4,0-литровый оппозитный мотор, который агрегатируется с секвентальной коробкой передач с подрулевыми переключателями.

Помимо обязательных систем безопасности гоночная версия отличается от дорожной только облегчённым кузовом и более развитой аэродинамикой. В мире проводится 34 гоночных серии, которые используют Porsche 911 GT3 Cup, а весь тираж автомобилей этой модели превосходит общее количество выпущенных всеми остальными автопроизводителями лимитированных версий своих суперкаров для дорог общего пользования.

В сезоне-2023 Porsche по случаю выпуска юбилейной машины в рамках Porsche Mobil 1 Supercup разыграет отдельную награду для звёздных гостей. В их распоряжении окажется аналогичный другим машинам с технической точки зрения, но особый по оформлению Porsche 911 GT3 Cup. Окрашенный в бежево-золотую ливрею с чёрными акцентами автомобиль будет доступен только VIP-участникам турнира.