Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдовой

Компания Mercedes-Benz отказалась сотрудничать с местными поставщиками в Молдаве. Об этом сообщает Autoblog, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание утверждает, что данное действие было связано с "возможным вывозом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза". Mercedes-Benz отозвал лицензию у молдавского дистрибьютора автомобилей Grand Premium SRL.

"На данный момент Grand Premium SRL больше не является нашим дистрибьютором в Республике Молдова. В настоящее время мы изучаем, как поддержка, связанная с услугами по техническому обслуживанию, может быть предоставлена ​​на рынке. Пожалуйста, поймите, что мы не будем комментировать подробности", - заявили в пресс-службе немецкого автомобильного концерна.