Внедорожник Suzuki Jimny получил портальные мосты

Немецкая компания Delta 4x4 оборудовала внедорожник Suzuki Jimny портальными мостами. Ателье, которое специализируется на доработке серийных внедорожников и постройке эксклюзивных автомобилей для бездорожья, представило новый проект. На сей раз специалисты из Унтерумбаха взяли за основу и без того хорошо приспособленный для пересечённой местности внедорожник Suzuki Jimny - чтобы повысить его проходимость, тюнеры пошли на радикальные меры и оснастили машину мостами с бортовыми редукторами. В итоге дорожный просвет малыша Jimny вырос на 17 сантиметров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Портальные мосты в современных автомобилях не распространены - едва ли не единственным примером серийной модели с таким решением является Mercedes-AMG G 63 4×4². Тем не менее это один из самых простых и эффективных способов увеличить дорожный просвет.

Из 17 сантиметров, на которые вырос клиренс, 12 обеспечивают непосредственно портальные мосты, а оставшиеся 5 - заслуга новых пружин в подвеске. Дополнительно модель оснастили 18-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами.

Комплект доработок включает в себя расширенные колёсные арки, силовую защиту бампера, встроенную лебёдку и дополнительную оптику. При необходимости на Suzuki Jimny могут установить багажник на крышу, панели для крепления аксессуаров на боковых окнах и тент-маркизу вдоль борта. Стоимость доработок Delta 4x4 не раскрывает.