Представлен спорткар, вдохновлённый мебелью и модой

Итальянская компания Lancia показала спорткар в новом фирменном стиле. Итальянская марка всерьёз готовится к возрождению и перезагрузке бренда, анонсировав новый концепт-кар, который определит фирменную стилистику Lancia на ближайшее десятилетие. Футуристичный прототип Lancia Pu+Ra HPE призван продемонстрировать, каким может быть сочетание современной видения культовых моделей марки в симбиозе с актуальными тенденциями архитектуры, промышленного дизайна и высокой моды. Все основные тезисы нового фирменного стиля заложены в названии прототипа - современная концепция Pu+Ra (от Pure - чистый, и Radical - радикальный) сочетается с историческим индексом HPE.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, новая модель, как и все грядущие премьеры бренда, будет оснащаться электрической силовой установкой. Концепт окрашен в голубовато-зелёный цвет с тёплым позолоченным оттенком, полученным с использованием жидкого металла и пигментов последнего поколения. Оттенок Progressive Green отдает дань уважения исторической модели Lancia Flaminia Azzurro Vincennes. В чертах кузова марка предлагает отыскать отсылки к Lancia Aurelia и Lancia Flaminia, а в оформлении кормы угадывается легендарная Lancia Stratos.

Фирменный логотип, который задолго до премьеры Lancia Pu+Ra HPE был официально представлен в обновлённом виде, сочетается с новым фирменным шрифтом для шильдиков и переосмысленной фирменной решёткой радиатора в виде трёх светящихся лучей. Что до интерьера, то в работе над ним специалисты итальянского автопроизводителя объединили усилия с итальянским производителем модной дизайнерской мебели Cassina.

Передние сиденья вдохновлены креслами Maralunga, разработанными Вико Маджистретти для Cassina, а по мотивам журнального столика сделан круглый "стол" на передней панели. Он одновременно выполняет роль и экрана, и органов управления. Аналогичный "стол", но меньшего размера, предусмотрен для пассажиров второго ряда сидений. Традиционно для современных моделей физические элементы управления сведены к минимуму - немногочисленные клавиши сочетаются с сенсорными панелями и дисплеями.

Для отделки салона использованы максимально экологичные материалы. Кресла обиты шерстяной тканью Panno Lancia, а дверные панели покрыты материалом Marm/More, который сделан из мраморной пыли и переработанной ткани. В декоре также использованы материал M49 BioAcetate Renew Mazzucchelli из ацетата целлюлозы на биологической основе, применяющийся в модной индустрии, деревянные панели из переработанного шпона, нубук Poltrona Frau и сотканный вручную из шерсти напольный ковёр.