Новый гибридный седан Destroyer 07

На Шанхайском автосалоне, который откроет свои двери уже 18 апреля, китайский автогигант BYD представит несколько новинок. В их числе будет и гибридный седан класса B+ из серии BYD Ocean, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Новая модель BYD получит название Destroyer 07. Она присоединится к выпущенному весной прошлого года плагин-гибридному автомобилю Destroyer 05. Какими характеристиками будет обладать Destroyer 07 и по какой цене поступит в продажу, пока неизвестно.

Помимо Destroyer 07, в рамках автосалона в Шанхае компания BYD представит еще минимум одну новую модель. Это будет электрический кроссовер BYD Song L, одной из особенностей которого станут установленные вместо привычных боковых зеркал камеры.