Самые продаваемые электромобили в Китае

Согласно последним данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Tesla Model Y, BYD Yuan Plus и GAC Aion Y вошли в тройку самых продаваемых полностью электрических внедорожников в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Это единственные модели, проданные тиражом более 10 000 единиц в марте этого года. Причем разрыв между всеми местами является очень большим. Tesla Model Y резко увеличила продажи, преодолев отметку в 50 000 автомобилей, намного опередив другие автомобили. Продажи BYD Yuan Plus приблизились к отметке 30 000 автомобилей, а продажи GAC Aion Y приближаются к отметке 15 000 единиц.

Другими автомобилями, попавшими в десятку лучших, стали BYD Song Plus EV, BMW iX3, Leapmotor C11, Neta U, Hycan Z03 и AITO M5. Neta V, Geely Geometry E и Dongfeng Nano Box едва преодолели отметку в 1000 машин.

Кроме того, 48 моделей в марте разошлись тиражом менее 1000 единиц. Все кроссоверы, занявшие места ниже 36, были проданы тиражом менее чем в 500 единиц.