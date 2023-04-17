Брутальный внедорожник BYD Yangwang U8 впервые показали внутри

Суббренд BYD, Yangwang Auto, опубликовал официальные изображения салона внедорожника Yangwang U8, который покажут на Шанхайском автосалоне 18 апреля. Автопроизводитель ранее объявил, что одновременно с этим начнётся прием предварительных заказов на Yangwang U8, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

BYD Yangwang U8 получит 7-местный салон (2+2+3). Второй ряд оснащен двумя независимыми креслами, а третий ряд можно сложить. Также будет 5-местная версия с большим пространством для пассажиров.

Автомобиль получит действительно роскошный интерьер, навевающий ассоциации с Bentley или Rolls-Royce. Все сиденья обтянуты коричневой кожей Nappa, а крыша с парящим звездным небом может быть украшена различными узорами.

Yangwang U8 оснащен вертикальным 12,8-дюймовым изогнутым экраном Galaxy с углом наклона 37°. Он использует изогнутую OLED-панель с высокой контрастностью и яркими цветами. Также есть цифровая панель приборов и развлекательный экран для переднего пассажира.

Под центральным экраном управления находятся физические кнопки управления, а центральная консоль оборудована панелью беспроводной зарядки. Так как всю центральную консоль почти занимает экран, то дефлекторы обдува вынесены на верхнюю часть центральной консоли.

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены два 12,8-дюймовых экрана. Также автомобиль оснащен аудиосистемой Hi-End серии Evidence с 22 динамиками, которые обеспечивают объёмное звучание с эффектом присутствия.