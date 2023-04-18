Представлены первые автомобили iCAR
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Китайский автопроизводитель Chery Auto официально запустил новый независимый бренд электромобилей iCAR и показал две первые модели, включая спорткар и хардкорный внедорожник, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным Chery Auto, бренд iCAR ориентирован на молодых людей и будет выпускать автомобили в диапазоне от 21 800 до 58 200 долларов. Логотип был разработан тем же дизайнером Цао Сюэ, который создал талисман панды для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

iCAR GT получил футуристический дизайн и двери, открывающиеся в вертикальной плоскости. Внутри расположен один большой ЖК-экран и оригинальный руль.

Вторым анонсированным автомобилем стал электрический внедорожник iCAR 03, который ранее проходил под кодовым названием S56. Автомобиль имеет длину около 4,2 м, ширину 1,8 м и высоту 1,7 м с колесной базой 2,7 м. Автомобиль будет иметь 20 интеллектуальных датчиков и систему автопилота уровня L2+, при которой руки всё равно необходимо держать на руле. У электромобиля также будет большой люк на крыше.

Представлены первые автомобили iCAR. Это новый бренд Chery

Представлены первые автомобили iCAR. Это новый бренд Chery

Представлены первые автомобили iCAR. Это новый бренд Chery

iCAR анонсировал 6 новых автомобилей, которые будут представлены в будущем. Комания iCAR будет выпускать кроссоверы, минивэны, внедорожники и спортивные автомобили.

Chery также представила виртуального помощника i-VA для бренда iCAR. По словам Chery, i-VA подключена к Интернету через сервис, похожий на ChatGPT. Вы сможете управть не только автомобилем, но и системой умного дома.

Также было объявлено о сотрудничестве с CATL и совместном запуске нового бренда аккумуляторов под названием ENER-Q. Автомобили Chery скоро начнут оснащаться натрий-ионными аккумуляторами.