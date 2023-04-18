Представлены первые автомобили iCAR

Китайский автопроизводитель Chery Auto официально запустил новый независимый бренд электромобилей iCAR и показал две первые модели, включая спорткар и хардкорный внедорожник, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным Chery Auto, бренд iCAR ориентирован на молодых людей и будет выпускать автомобили в диапазоне от 21 800 до 58 200 долларов. Логотип был разработан тем же дизайнером Цао Сюэ, который создал талисман панды для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

iCAR GT получил футуристический дизайн и двери, открывающиеся в вертикальной плоскости. Внутри расположен один большой ЖК-экран и оригинальный руль.

Вторым анонсированным автомобилем стал электрический внедорожник iCAR 03, который ранее проходил под кодовым названием S56. Автомобиль имеет длину около 4,2 м, ширину 1,8 м и высоту 1,7 м с колесной базой 2,7 м. Автомобиль будет иметь 20 интеллектуальных датчиков и систему автопилота уровня L2+, при которой руки всё равно необходимо держать на руле. У электромобиля также будет большой люк на крыше.

iCAR анонсировал 6 новых автомобилей, которые будут представлены в будущем. Комания iCAR будет выпускать кроссоверы, минивэны, внедорожники и спортивные автомобили.

Chery также представила виртуального помощника i-VA для бренда iCAR. По словам Chery, i-VA подключена к Интернету через сервис, похожий на ChatGPT. Вы сможете управть не только автомобилем, но и системой умного дома.

Также было объявлено о сотрудничестве с CATL и совместном запуске нового бренда аккумуляторов под названием ENER-Q. Автомобили Chery скоро начнут оснащаться натрий-ионными аккумуляторами.