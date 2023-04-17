Volkswagen T-Cross 2023 впервые показали в ходе испытаний

Volkswagen T-Cross, выпущенный в 2019 год, в этом году преобразится. Первые фотографии новой модели, которое проходит дорожные испытания, опубликовало британское издание autoexpress.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Volkswagen T-Cross 2023 будет конкурировать с такими моделями, как Citroen C3 Aircross, Renault Captur, Nissan Juke, Seat Arona и Skoda Kamiq. Также соразмерный кроссовер есть в линейке Volkswagen - это новый Taigo, который основан на T-Cross.

Наши новые шпионские снимки показывают, что T-Cross получит обновленную переднюю часть с новой решеткой радиатора и более низким бампером. Сама решетка может быть адаптирована для включения дневных ходовых огней во всю ширину, как на других моделях Volkswagen. Задняя часть T-Cross получит аналогичную обработку с новыми блоками задних фонарей и обновленным задним бампером.

В салоне ожидается 10,25-дюймовая цифровая приборная панель Digital Cockpit Pro в стандартной комплектации, а в середине приборной панели - восьмидюймовый сенсорный экран с возможностью беспроводной связи Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль должен быть оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 109 л.с. и 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 148 л.с.