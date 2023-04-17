Первый серийный Faraday Future FF91 Futurist сошёл с конвейера

Faraday Future объявила о завершении сборки своего первого серийного автомобиля FF91 Futurist, который сошел с конвейера на заводе FF ieFactory, расположенном в Хэнфорде, Калифорния. Автомобиль на момент анонса называли конкурентов Tesla, а его производство должно было начаться ещё в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Первый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, значительно изменился с момента анонса FF 91. Теперь он может похвастаться рядом обновлений, включая совершенно новые базовые подсистемы и технологическую платформу, которые претерпели множество итераций и обновлений как с точки зрения аппаратного, так и программного обеспечения. Более подробная информация будет представлена на предстоящем мероприятии по запуску продукта, которое состоится в конце апреля.

Автомобиль FF 91 получил силовую установку мощностью 1050 л.с., запас хода 613 км по циклу EPA, а также разгон от 0 до 96 км/ч за 2,27 секунды. Он предложит пользователям оригинальный пользовательский интерфейс.

Пользователи могут предварительно заказать автомобиль FF 91 через приложение FF Intelligent или через официальный сайт.

В салоне Faraday Future FF 91 установлено до 11 дисплеев общей диагональю около 100 дюймов и удобные сиденья с режимом невесомости.