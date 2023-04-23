Наследие Saab: редкие и необычные модели

Первый автомобиль с ремнями безопасности в базовой комплектации, первый турбомотор с регулировочным клапаном, первая массовая модель с диагональной двухконтурной тормозной системой, первый автомобильный кондиционер без озоноразрушающих веществ... До сих пор сложно поверить, что автопроизводитель с таким далеко не полным списком внедрённых инноваций мог исчезнуть. Однако у компании Saab, которая большую часть своей истории выпускала изящные и технически продуманные модели, это получилось. Нам остается вспоминать избранные моменты её истории, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Saab Sonеtt

Sonett - самый необычный Saab. Чистокровный спортивный автомобиль создавался факультативно буквально в сарае четырьмя работниками Сааба во главе с инженером и гонщиком Рольфом Мельде. Двухдверка с алюминиевым шасси и кузовом из стеклопластика так понравилась руководству компании, что в 1956 году проекту дали зелёный свет. Лёгкий родстер массой полтонны получил 58-сильный двухтактный мотор, заручился ярой поддержкой американской публики и... не пошёл в производство.

Автомобиль создавался с прицелом на европейские кольцевые гонки под определённый регламент, но пока модель запускали, правила переписали. Изменения позволяли участвовать в соревнованиях серьёзно доработанным машинам, на фоне которых Sonett померк. В глазах боссов Сааба проект растерял экономическую и маркетинговую привлекательность, а вместо ежегодных 2000 экземпляров до весны 1957-го шведы сделали лишь шесть прототипов.

Sonett второго поколения тоже появился на свет не в стенах компании Saab. Изначально это был независимый проект MFI13 дизайнера Бьорна Чельстрёма и инженера Бьорна Андреассона, которые в 1965 году задумали собственный переднеприводный автомобиль на саабовских агрегатах. Стальной монокок шведы накрыли стеклопластиковым кузовом, производство которого поручили фирме Malmö Flygindustri. Но в 1966-м Saab взял проект под своё крыло. Людям из Тролльхеттана понадобилось полгода, чтобы подготовить машину к выпуску. В том же году успели сделать всего 28 машин, и все из них были оснащены двухтактным трёхцилиндровым мотором мощностью 60 сил.

В середине 1967-го двигатель перестал удовлетворять нормам токсичности на главном для компании рынке - североамериканском. Было принято решение заменить агрегат Saab на четырёхтактный фордовский V4 1.5 (65 л.с.). Под него пришлось переделать капот, но спорткар стал быстрее, экономичнее и тише. По умолчанию Sonett II поставлялся с каркасом безопасности и трёхточечными ремнями, а тираж позволял заявить автомобиль на соревнования ассоциации Sports Car Club of America, в которых Saab успешно противостоял британским спорткарам MG, TVR и Triumph. К 1970 году Sonett II выпустили в количестве 1868 штук, из которых 1610 - с двигателем Ford.

Самым продаваемым стал Sonett III, выпускавшийся с 1970 по 1974 год. Тираж составил 8368 машин. Шведы учли критику клиентов по поводу внешности предшественника и заказали дизайн-проект у Серджио Коджиолы, работу которого финализировал его саабовский коллега Гуннар Шёгрен. Спорткар прибавил в габаритах, получил клиновидную переднюю часть с убирающимися фарами и традиционным капотом, а на корме появилось подъёмное заднее стекло вместо небольшой дверцы под ним. В салоне - напольный рычаг переключения передач вместо "кочерги" на рулевой колонке и облегчённые удобные кресла с регулировкой поясничного подпора. Кондиционер тоже был, но его дилеры ставили сами.

Sonett III дебютировал на мотор-шоу в Нью-Йорке и пошёл в продажу с мотором предшественника, но уже в 1971 году эконормы в США вновь ужесточили, и пришлось ставить более современную "четвёрку" Ford V4 объёмом 1,7 литра. Мощность осталась на прежнем уровне 65 л.с., но лучшая аэродинамика и изменённое передаточное отношение главной пары подняли максимальную скорость со 150 до 165 км/ч. Классный получился автомобиль, но нефтяной кризис и экологические ужесточения в Штатах поставили крест не только на "третьем" Сонете, но и на его преемнике.

Saab 99 Limousine

Карл XVI Густав носит звание короля Швеции с сентября 1973 года, ведёт церемонию Нобелевской премии и вручает её, а под его патронажем находится около 80 академий, ассоциаций и клубов, связанных с наукой, образованием и спортом. Но фанатам Саабов интереснее будет узнать про его турне по Соединённым Штатам в апреле 1976 года. Под это мероприятие шведы подготовили удлинённый Saab 99. Окрашенный в цвет Royal Blue седан полетел через океан вместе с королём и возил его по дорогам США.

Основа - четырёхдверный Saab 99. Кузова донора и лимузина совпадали до средней стойки, а потом - пара дверей большего размера и увеличенные стёкла перед задними стойками. Автомобиль прибавил от носа до хвоста 76 см, общая длина достигла 5,2 м. На серийный "девяносто девятый" ставили разные моторы, включая трёхлитровый V8 от спорткара Triumph Stag, но королевской машине отрядили саабовскую "четвёрку" 2.0 серии B, которая развивала скромные 118 сил и трудилась в паре с трёхступенчатым автоматом Borg Warner. После поездки по США автомобиль вернулся в корпоративный парк штаб-квартиры фирмы Saab.

Saab 900 Enduro

Трёхдверный 900 Enduro - возможно, самый редкий Saab в истории. Похоже, в австралийском представительстве Сааба отыскался фанат бэтмобилей и решил сделать оммаж на базе хэтчбека 900 Turbo. Идею отделения Saab Australia подхватили местные компании. Крупный сиднейский дилер Ken Matthews Prestige отвечал за технические доработки, фирма Purvis Cars, выпускающая спорткар Eureka - за обвес. Шведскому бэтмобилю перенастроили подвеску, установили амортизаторы Bilstein, уменьшили клиренс и расширили колею - на 102 мм спереди и 229 мм сзади. Таких машин в 1980 году было сделано всего 11 штук, из которых до наших дней дожили не больше пяти.

Широченные стеклопластиковые накладки на арки, грозный передний сплиттер и хвостик спойлера на двери багажника смотрелись эпатажно. Трёхсоставные колёса Simmons, наклейки на кузове и декор матового чёрного цвета удачно вписались в картину.

Интерьер дополнили кассетной декой Eurovox с ЖК-дисплеем, амперметром и приборами, показывающими давление масла и уровень напряжения батареи. Двухлитровый мотор с турбокомпрессором Garrett T3, системой впрыска воды и увеличенным с 0,7 до 1,2 бара давлением наддува развивал на 30 сил больше донорского - 175. Насколько Enduro был быстрее, сказать сложно, но стандартный 900 Turbo успевал набрать сотню за 8,5 секунды и развивал 195 км/ч.

Saab-Lancia 600

Помните тоскливые времена, когда под брендом Saab выходили такие "самостийные" модели как 9-2X и 9-7X (в девичестве - Subaru Impreza и Chevrolet Trailblazer соответственно)? Настолько пошлым бэдж-инжинирингом шведы баловались ещё в 1980-е, когда Saab сотрудничал с концерном FIAT. И мы сейчас не об известном проекте Tipo 4, в рамках которого вылупились на свет седаны Alfa Romeo 164, Fiat Croma, Lancia Thema и Saab 9000. Ещё до выхода этих моделей в странах Скандинавии начались продажи хэчтбека Saab Lancia 600. Ни о каком сотрудничестве речи не шло: у шведов не было денег на создание компактного преемника модели 96, поэтому они попросту заимствовали пятидверку Lancia Delta образца 1979 года.

Более мощный отопитель салона, система предварительного подогрева воздуха на впуске, новые шильдики - и вперёд, покорять рынки Швеции, Норвегии и Финляндии. Чуда не случилось: высокие цены, проблемы с коррозионной стойкостью нежного итальянского кузова и безальтернативный силовой агрегат обусловили низкий спрос. "Шестисоток" с 85-сильным мотором 1.5 и пятиступенчатой "механикой" сделали всего 6419 экземпляров, из которых суровый северный климат оставил в живых около 150.

Saab 900 Aero/SPG (1984-1991)

Один из самых красивых Саабов! Облачённый в аэродинамический обвес и украшенный каноническими литыми колёсами хэтч был знаком публике под разными именами. В Штатах это был Saab 900 SPG (Special Performance Group), а в Европе - 900 Aero. Первую партию машин сделали в 1984 году - 29 прототипов, окрашенных в белый перламутровый цвет. Однако колер оказался слишком сложным для воспроизведения в не заводских условиях, поэтому серийные автомобили были иного окраса. В США от одного модельного года к другому менялась палитра, и никогда для версии SPG не предлагали больше трёх цветов на выбор в рамках одного производственного года. Например, машины 1985-го были только чёрными, а в 1988-м - чёрными, серыми и серебристыми.

Спорт-версия "девятисотого" первой в линейке Saab опробовала 16-клапанный турбомотор 2.0, чью отдачу довели до 162 л.с. и 255 Нм. Через три года Aero/SPG пережил обновление - двигатель получил систему контроля детонации (впервые в индустрии) и прибавку мощности до 165 сил. В 1990-м двухлитровая "четвёрка" снова подверглась ревизии. "Улитку" Garrett T3 заменили на агрегат Mitsubishi TE-05, отдача поднялась до 175 л.с. и 264 Нм. Тяга шла на передние колёса через пятиступенчатую "механику", время разгона до сотни и максимальная скорость - 8,5 секунды и 210 км/ч.

Все машины в исполнении Aero/SPG шли с перенастроенными амортизаторами, укороченными пружинами и более острым рулевым управлением. Статус самой дорогой версии в семействе сулил прочие вещи - антиблокировочную систему, кондиционер, кожаную обивку кресел, круиз-контроль, борткомпьютер и продвинутую аудиосистему. Основным рынком для модели были Штаты, и за океаном шведы реализовали 7625 автомобилей. Лучшим годом для SPG стал 1988-й (1774 машины), а худшим - последний, 1991-й (254).

Saab 900 Convertible Springtime in Sweden (1988)

Отношение к Соединённым Штатам у Сааба было особенное, что лишний раз подтвердил кабриолет Saab 900 Turbo в исполнении Springtime in Sweden. К большой дилерской конференции 1988 года было сделано 288 открытых двухдверок - по одной на каждого американского дилера. Самое удивительное, что прилетевшим в Швецию продавцам эти машины не вручили, а предложили купить. Каждый дилер мог приобрести только один автомобиль, в багажник которого клали хрустальную вазу шведского бренда Orrefors с выгравированным на ней логотипом Saab-Scania.

Редкий Saab 900 Convertible SiS красился только в чёрный колер, а сиденья обивались исключительно кожей серого цвета Buffalo Grey. По начинке это был стандартный turbo-кабриолет со 155-сильной "четвёркой", но аэродинамический обвес и 15-дюймовые колёса перекочевали с модификации SPG. Также с кузова были убраны все шильдики, кроме надписи Saab на крышке багажника и логотипов бренда, а в салоне появились плашки с названием версии и порядковым номером машины. Из всего тиража четыре экземпляра получили автоматическую коробку передач Borg Warner, остальные 284 - "механику".