Названо количество легковых авто, произведенных в Азербайджане с начала года

В январе-марте 2023 года в Азербайджане было произведено 925 единиц легковых автомобилей, что на 486 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в Государственном комитете по статистике.

За указанный период в отраслях производства машин и оборудования, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 124 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось в 2,1 раза, машин и оборудования - на 25,4 процента, а производство прочих транспортных средств сократилось на 0,4 процента.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство тракторов увеличилось на 82,4 процента.