Hyundai разработала уникальный дисплей для "подоконника" лобового стекла

Автовладельцы едва успели привыкнуть к дисплеями, покрывающими всю переднюю панель автомобиля, а разработчики автоэлектроники готовят им еще одну инновационную "бомбу" в этой области. Портал Автовзгляд рассказывает о "фишке", которая обещает вскоре стать визитной карточкой любого приличного автомобиля в мире, передает Day.Az.

Hyundai Mobis, дочернее предприятие Hyundai Motor Group, объявила о создании способного сворачиваться в рулон широкоформатного дисплея, предназначенного для использования в автопроме. Складной дисплей будет располагаться там, где обычно устанавливают мониторы навигационных систем - на "торпедо" под лобовым стеклом. Сам "рулон" и его механизмы будут спрятаны внутри передней панели.

- Экран убирается, когда автомобиль выключается. Во время движения пользователи могут выдвинуть экран вверх всего на одну треть, получая только минимальную необходимую информацию о вождении. При использовании навигации экран "вырастает" до двух третей, - сказано в сообщении компании.

В нем подчеркивается, что инженеры Mobis впервые в мире адаптировали сворачивающийся дисплей для автомобилей. Ранее подобные технологии применялись лишь в смартфонах и телевизорах. Сворачиваемые экраны будут доступны с разрешением не ниже QHD и размером от 30 дюймов и более, - чтобы соответствовать последним требованиям в области автомобильных дисплеев большего размера. Hyundai Mobis так же заявила, что на эту разработку ей потребовалось два года.