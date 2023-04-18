BMW представила свой самый быстрый и мощный серийный электрокар
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Компания BMW представила новый седан i7 M70 xDrive, ставший самым мощным и быстрым электрокаром в линейке бренда. Пройдя подготовку в BMW M, электрическая "семерка" научилась набирать "сотню" всего за 3,7 секунды и проезжать на одной зарядке более 500 км, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Заряженный" BMW i7 M70 xDrive - это вторая модель в линейке i7 после стандартного xDrive60. Он получил двухмоторную силовую установку с общей отдачей, достигающей 660 л.с. и 1100 Нм крутящего момента (при активации M Launch Control или M Sport Boost). Время разгона 0-100 км/ч с ростом мощности сократилось до 3,7 секунды, а максимальную скорость в BMW M ограничили на отметке 250 км/ч.

BMW i7 M70 xDrive

BMW i7 M70 xDrive

BMW i7 M70 xDrive

BMW i7 M70 xDrive

BMW i7 M70 xDrive

Тяговая батарея - та же, что и у "младшего" xDrive60. При емкости 101,7 кВт*ч ее хватает на 488-560 км автономного пути по циклу WLTP. Запас хода зависит как от стиля езды, так и от режима ездовой электроники, самый дальнобойный из которых (Max Range) позволяет машине разогнаться максимум до 90 км/ч.

В список оборудования топовой электрической "семерки" входят пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, поворотным механизмом задних колес и активной системой подавления кренов, тормоза M Sport с увеличенными тормозными дисками, задние кресла Executive Lounge, экран BMW Theatre Screen под потолком, акустика Bowers & Wilkins и мультимедийная система iDrive, работающая под управлением обновленной ОС 8.5.

Интерьер BMW i7 M70 xDrive

Интерьер BMW i7 M70 xDrive

Интерьер BMW i7 M70 xDrive

Интерьер BMW i7 M70 xDrive

Продажи BMW i7 M70 xDrive начнутся во второй половине 2023 года. Выпускать такие седаны будут там же, где и другие "семерки" BMW - на заводе в немецком Дингольфинге. Цены баварцы объявят позже.