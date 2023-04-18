BMW представила свой самый быстрый и мощный серийный электрокар

Компания BMW представила новый седан i7 M70 xDrive, ставший самым мощным и быстрым электрокаром в линейке бренда. Пройдя подготовку в BMW M, электрическая "семерка" научилась набирать "сотню" всего за 3,7 секунды и проезжать на одной зарядке более 500 км, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Заряженный" BMW i7 M70 xDrive - это вторая модель в линейке i7 после стандартного xDrive60. Он получил двухмоторную силовую установку с общей отдачей, достигающей 660 л.с. и 1100 Нм крутящего момента (при активации M Launch Control или M Sport Boost). Время разгона 0-100 км/ч с ростом мощности сократилось до 3,7 секунды, а максимальную скорость в BMW M ограничили на отметке 250 км/ч.

Тяговая батарея - та же, что и у "младшего" xDrive60. При емкости 101,7 кВт*ч ее хватает на 488-560 км автономного пути по циклу WLTP. Запас хода зависит как от стиля езды, так и от режима ездовой электроники, самый дальнобойный из которых (Max Range) позволяет машине разогнаться максимум до 90 км/ч.

В список оборудования топовой электрической "семерки" входят пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, поворотным механизмом задних колес и активной системой подавления кренов, тормоза M Sport с увеличенными тормозными дисками, задние кресла Executive Lounge, экран BMW Theatre Screen под потолком, акустика Bowers & Wilkins и мультимедийная система iDrive, работающая под управлением обновленной ОС 8.5.

Продажи BMW i7 M70 xDrive начнутся во второй половине 2023 года. Выпускать такие седаны будут там же, где и другие "семерки" BMW - на заводе в немецком Дингольфинге. Цены баварцы объявят позже.