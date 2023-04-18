FAW выпустил новый седан Hongqi L5

Китайский государственный автоконцерн FAW представил на автосалоне в Шанхае представительский седан Hongqi L5 второго поколения. Модель, которую иногда называют "китайским Роллс-Ройсом", получила полностью переработанный кузов, значительно более современный салон и новый турбированный двигатель, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Внешне "второй" L5 сильно изменился, но основные стилевые особенности модели вроде круглых фар, вертикальных задних фонарей и решетки радиатора с хромированными "зубьями" остались на месте. Кроме того, разъем задней двери сделан практически прямым вертикальным и минимально заходит на задние арки, упрощая посадку и высадку.

В салоне - индивидуальные кресла повышенной комфортности сзади, горизонтальная архитектура передней панели с двумя огромными экранами (цифровой "приборки" и мультимедиа), стильный двухспицевый руль, массивные декоративные вставки из ценных пород древесины, а также изысканная отделка сидений дорогой тканью и натуральной кожей.

Подробностей о "технике" седана второго поколения производитель пока не раскрывает. Известно лишь, что он получил новый турбированный двигатель V8.

Напомним, Hongqi L5 уходящей генерации выпускают с 2014 года - эту машину делают по мелкосерийным технологиям с высокой долей ручного труда. Сам бренд Hongqi занимает высшее положение в иерархии автобрендов Поднебесной, а на его автомобилях уже несколько десятков лет ездят первые должностные лица страны.